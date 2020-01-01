Nijerya'da rehin alınan 525 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'da silahlı kişilerce Zamfara eyaletinde kaçırılan 525 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ülkenin kuzeybatısında hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Zamfara Eyalet Valiliği Sözcüsü Abubakar Dauran yaptığı açıklamada, Zamfara hükümetiyle silahlı çete üyeleri arasında yapılan barış görüşmeleri sonucunda 525 rehinenin serbest bırakıldığını duyurdu.

Serbest bırakılanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirten Dauran, bu kişilerin tedavi altına alındığını kaydetti.

Dauran, bölgede yaklaşık 5 ay önce iki grup arasında yapılan barış görüşmeleri sonucunda, 2 binden fazla çete üyesinin, silahlarını hükümete teslim ettiğini söyledi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyordu.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen ay iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış akdi imzalamıştı.