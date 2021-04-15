Nijerya'da sahte içecek nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC), Kano eyaletinde daha önce sahte içecek tüketen 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.

Tsanyawa, halka bu tür içeceklerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Tsanyawa, sahte içecek nedeniyle 400 kişinin de hastanelik olduğunu, bunlardan 50'sinin böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü söyledi.

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