Nijerya'da sahte içecek nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'nın Kano eyaletinde sahte içecek tüketen 10 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kano Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa, yaptığı açıklamada, eyalette üretilen yerel içeceğin sahtesini tüketen 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Tsanyawa, sahte içecek nedeniyle 400 kişinin de hastanelik olduğunu, bunlardan 50'sinin böbrek yetmezliği tedavisi gördüğünü söyledi.
Tsanyawa, halka bu tür içeceklerden uzak durmaları çağrısı yaptı.
Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC), Kano eyaletinde daha önce sahte içecek tüketen 3 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.
NAFDAC, soruşturmada içeceğin terörizm için kullanılan "Hyroxylamine" adlı kimyasal madde içerdiğini tespit etmişti.
Kaynak: AA
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