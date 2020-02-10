Nijerya'da saldırı: 30 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da saldırı: 30 ölü - Son Dakika

Nijerya'da saldırı: 30 ölü

7 saat önce

Nijerya'nın Borno eyaletinde militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 30 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijerya'da saldırı: 30 ölü, System.String[]

Nijerya'nın Borno eyaletinde militanlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 30 kişinin öldüğü belirtildi.


Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yer alan Maiduguri kentinde militanların araçların geçişi sırasında saldırı düzenlediği, kadın ve çocukları kaçırdığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından verilen ilk bilgilere göre, Boko Haram örgütünün gerçekleştirdiği saldırıda en az 30 kişi öldürüldü. Borno Valiliği yetkilisi Dogo Shettima saldırıyı doğrularken, militanların 18 aracı yaktığını ve belirtti. - ABUJA

Nijerya, Borno, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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