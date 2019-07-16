Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisi Gana'ya ulaştı (1)
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Geminin saldırıya uğramasının ardından ilk görüntüler Silahlı saldırı sonucu oluşan hasar ve mermi izleri Nijerya açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türkiye bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana'ya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:28 Kaynak: AA
Geminin saldırıya uğramasının ardından ilk görüntüler
Silahlı saldırı sonucu oluşan hasar ve mermi izleri Nijerya
açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türkiye
bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana
'ya ulaştı. Silahlı saldırının ardından gemide oluşan hasar mürettebat tarafından görüntülendi.
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