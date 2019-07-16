Son Dakika Haberleri: Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisi Gana'ya ulaştı
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisi Gana'ya ulaştı

7 saat önce

Nijerya açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana'ya ulaştı.

Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisi Gana'ya ulaştı, System.String[]
Nijerya açıklarında silahlı kişilerce saldırıya uğrayan Türk bandıralı Paksoy-1 gemisi 8 mürettebatıyla Gana'ya ulaştı.
Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Akra'daki Tema Limanı'na yanaştığını ve 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Büyükelçi Ulueren, " Kamerun'dan Fildişi Sahilleri'ne giderken 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında silahlı kişilerin saldırısına uğrayan ve 10 mürettebatı kaçırılan Türk bandıralı Paksoy-1 kargo gemisi, 15 Temmuz günü öğleden sonra Gana'nın Tema Limanı'na çekilmiştir." ifadelerini kullandı.
Gemideki 8 mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan Büyükelçi Ulueren, "Tema Limanı'nda kendileriyle görüştük. Akra Büyükelçiliği yetkilileri halen limanda ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır." dedi.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı. Gemicilerin fidye için kaçırıldığı tahmin ediliyor.
Türk Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, Kamerun'daki Douala Limanı'ndan Fildişi Sahili'ndeki Abidjan'a gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisinin 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğradığı belirtilmişti.
Saldırı sonucu Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümünün korsanlarca kaçırıldığı ifade edilen açıklamada, "Korsanların terk ettikleri gemi Gana'daki Tema Limanına çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. Konu Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızca yakından takip edilmektedir." ifadesi kullanılmıştı.
Nijerya, Gana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korsanların saldırısına uğrayan gemiden ilk görüntüler Dışişleri'nden Nijerya'da kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:37:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da saldırıya uğrayan Türk gemisi Gana'ya ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]