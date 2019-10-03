Son Dakika Haberleri: Nijerya'da sarı humma salgını: 17 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da sarı humma salgını: 17 ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle son bir haftada 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da sarı humma salgını: 17 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle son bir haftada 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı 8 bölgede 20 sarı humma vakasının tespit edildiğini ve 17 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mohammed, salgınla ilgili önlemler aldıklarını ve sağlık merkezlerinde ücretsiz kontrol başlattıklarını duyurdu.

NCDC'ye göre salgın, Borno, Kano, Gombe ve Katsina eyaletlerine de sıçradı.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış ve yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Henry Onyekuru'nun peşinde
Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu "31 Mart seçimlerinde usulsüzlük" davası: 3 şüpheli hakkında 1'er yıl hapis istemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:32:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da sarı humma salgını: 17 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]