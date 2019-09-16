Son Dakika Haberleri: Nijerya'da sarı humma salgınında 23 kişi öldü
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Nijerya'da sarı humma salgınında 23 kişi öldü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sarı humma salgını nedeniyle son iki haftada 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da sarı humma salgınında 23 kişi öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da sarı humma salgını nedeniyle son iki haftada 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede son iki haftada 169 sarı humma vakasının tespit edildiği ve 23 kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, salgının Bauchi, Borno, Kano, Gombe ve Katsina eyaletlerine de sıçradığı kaydedildi.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.

Salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor. Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış ve yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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