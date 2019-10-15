Son Dakika Haberleri: Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 22'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 22'ye yükseldi

Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 22'ye yükseldi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle ölü sayısı 22'ye çıktı.

Nijerya'da sarı humma salgınında ölü sayısı 22'ye yükseldi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, sarı humma salgını nedeniyle ölü sayısı 22'ye çıktı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Mohammed, yaptığı açıklamada, Bauchi eyaletinde sarı humma nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 22 olduğunu belirtti.

Mohammed, eyalete bağlı Alkaleri, Yankari, Kirfi başta olmak üzere 8 bölgede 143 sarı humma vakasının tespit edildiğini, salgınla ilgili önlemler aldıklarını ve sağlık merkezlerinde ücretsiz kontrol başlattıklarını duyurdu.

NCDC'ye göre salgın, Borno, Kano, Gombe ve Katsina eyaletlerine de sıçradı.

Hükümet, 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve gözlerde sarılık görülüyor.

Hükümet, salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana salgınla mücadele ediyor.

NCDC ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla bu ay 1,6 milyon kişiye sarı humma aşısı yapılması hedefleniyor.

Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış, yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:13 Kaynak: AA
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