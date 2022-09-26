Ülkede sistem çöktü! Tüm Nijerya karanlıkta kaldı - Son Dakika
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Ülkede sistem çöktü! Tüm Nijerya karanlıkta kaldı

26.09.2022 20:52

Bir kez daha elektrik kesintisiyle gündeme gelen Afrika ülkesi Nijerya'da şebeke arızası nedeniyle 5 saatten fazla süredir elektrik yok. Elektriğin yeniden sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, sabah elektrik şebekesinin arızalanmasının yaygın elektrik kesintilerine neden olduğu belirtildi. Açıklamada, arızanın sebebi belirtilmezken, elektriğin yeniden sağlanması için çalışma yapıldığı ifade edildi.

BU YIL 7 KEZ SİSTEM ÇÖKTÜ

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, bu yıl en az 7 kez "tam sistem çökmesi" meydana geldi.

ÜLKEDE SIK SIK ELEKTRİKLER KESİLİYOR

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte birini üretiyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ülkede sistem çöktü! Tüm Nijerya karanlıkta kaldı - Son Dakika

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