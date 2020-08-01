Nijerya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 30'a çıktı - Son Dakika

Nijerya'nın başkenti Abuja'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Abuja'ya bağlı Suleja ve Gwagwalada bölgelerinde devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan cesetlerle daha önce 15 olarak açıklanan ölü sayısı 30'a yükseldi.

Felaket nedeniyle çok sayıda ev ile altyapı zarar gördü, yüzlerce kişi evsiz kaldı.

Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.