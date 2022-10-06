Nijerya'da seller can almaya devam ediyor - Son Dakika
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Nijerya'da seller can almaya devam ediyor

06.10.2022 22:56
Nijerya'da seller can almaya devam ediyor

Nijerya'nın Kogi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yollarda mahsur kaldı.

Delta Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Aya, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Lokoja bölgesinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Seller nedeniyle yüzlerce ev ve çok sayıda köprünün sular altında kaldığını aktaran Aya, binlerce kişinin yollarda mahsur olduğunu ifade etti.

Kogi eyaletindeki seller nedeniyle yollar kapanınca bazı bölgelerde akaryakıt krizi başladı.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti. İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da seller can almaya devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da seller can almaya devam ediyor - Son Dakika
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