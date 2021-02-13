Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi - Son Dakika

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

13.02.2021 19:13

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

Nijerya'da serbest bırakılan 9 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekibi ve büyükelçilik yetkilileri, daha önce Abuja Büyükelçiliği'ne getirilen 6 mürettebat üyesini karşılayarak telefonda aileleriyle görüştürdü.

Büyükelçi Ulueren, "26 Ocak'tan beri süren endişe sona erdi. Vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde aramızda görmekten çok mutluyuz. Üzücü günler yaşadık" ifadesini kullandı.

Ulueren, mürettebat üyelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, benzer hadiselerin bir daha tekrarlanmamasını ümit ettiğini söyledi.

Serbest bırakılanlardan Mesut Meral, sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Her şey yolunda, Türkiye'deki ailelere şunu söyleyebilirim, kesinlikle üzülmesinler, en yakın zamanda ülkemize döneceğiz" diye konuştu.

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

MOZART GEMİSİNE SALDIRI

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi
Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi
Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi
Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi

Nijerya, Türkiye, Abuja, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliği'ne getirildi - Son Dakika


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