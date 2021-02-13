Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı - Son Dakika

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Türk gemicilerin havalimanı terminalinden çıkışı

Türk gemicilerin büyükelçilik çalışanları tarafından karşılanması

Türk gemicilerin otobüse binişi

Türk gemicilerin otobüsle büyükelçilik binasına gidişi

Türk gemicilerin büyükelçilik binasına gelişi

Türk gemicilerin ailelerini telefonla araması ABUJA - Nijerya'da serbest bırakılan 9 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.