Türk gemicilerin havalimanı terminalinden çıkışı
Türk gemicilerin büyükelçilik çalışanları tarafından karşılanması
Türk gemicilerin otobüse binişi
Türk gemicilerin otobüsle büyükelçilik binasına gidişi
Türk gemicilerin büyükelçilik binasına gelişi
Türk gemicilerin ailelerini telefonla araması ABUJA - Nijerya'da serbest bırakılan 9 Türk gemici daha Nijerya güvenlik güçlerinin kontrolünde başkent Abuja'ya ulaştırılarak, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine getirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da serbest bırakılan Türk gemicilerin tamamı Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine ulaştı - Son Dakika