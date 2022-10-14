Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 3 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle 3 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, eyalette artan şiddet olayları sebebiyle Anka, Bukkuyum ve Gummi bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Güvenlik görevlilerinin bu bölgelerdeki suç unsurlarını temizleme çabalarını kolaylaştıracak önlemler aldığına işaret eden Dosara, bu süreçte halka itidal çağrısı yaptı.

Dosara, hükümetin eyaletteki tüm siyasi faaliyetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişilerin dün Maru bölgesinde düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmişti.