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Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişi yerinden oldu

21.12.2021 18:58
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde artan güvenlik sorunları ve şiddet olayları nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişi yerinden edildi.

Nijerya'nın Nasarawa eyaletinde artan güvenlik sorunları ve şiddet olayları nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişi yerinden edildi.

Nasarawa Eyaleti Polis Sözcüsü Ramhan Nansel, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Obi ve Lafia bölgelerinde 24 Aralık'tan bu yana şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Nansel, çatışmalar nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişinin komşu eyaletlere sığındığını kaydetti.

Nasarawa Valisi Abdullahi Sule de yaptığı açıklamada, çatışmalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Sule, çatışma bölgelerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaşarak bölgedeki sükünet için paydaşlarla görüşeceğini ifade etti.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Nijerya, Aralık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 5 günde 5 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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