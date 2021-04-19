Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 56 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika

Nijerya'da artan güvenlik sorunları ve şiddet olayları nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda bu yılın ilk çeyreğinde 56 bin 158 kişi yerinden edildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki 10 eyalette ocak-mart aylarında 56 bin 158 kişinin artan etnik çatışma, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırıları gibi güvenlik sorunları nedeniyle yerinden olduğu belirtildi.

Terör örgütü Boko Haram'ın faaliyet gösterdiği Borno eyaleti sakinlerinin en fazla yerinden edilenler olduğu kaydedildi.

2009'dan bu yana 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle her yıl on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalıyor.