Nijerya'da şiddet olaylarında geçen ay 220 sivil öldü - Son Dakika
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Nijerya'da şiddet olaylarında geçen ay 220 sivil öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 220 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da şiddet olaylarında geçen ay 220 sivil öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da geçen ay yaşanan şiddet olaylarında 220 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, ülkenin kuzeydoğusunda şubat ayında terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda 220 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

Aynı dönemde Kaduna eyaletinde Boko Haram üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda da 250 teröristin öldürüldüğü ifade edilen haberlerde ayrıca Borno eyaletinde örgütün rehin aldığı 143 kişinin kurtarıldığı bilgisi yer aldı.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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