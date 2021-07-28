Nijerya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 2 kişi öldü, 1500 ev yıkıldı - Son Dakika

Eyaletin Faskari, Bindawa ve Sabuwa bölgelerinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde 1500 evin yıkıldığı bilgisini paylaşan Muhammed, binlerce kişinin de sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

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