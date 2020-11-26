Nijerya'da silahlı 82 çete üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 82 üyesi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zamfara ve Katsina eyaletlerindeki ormanlarda silahlı çete üyelerine yönelik "Hadarin Daji" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Enenche, Katsina eyaletindeki Birnin Kogo ormanındaki operasyonlarda 67 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Zamfara eyaletindeki Ajja ormanında ise 15 çete üyesinin öldürüldüğünü aktaran Enenche, çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.