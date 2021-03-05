Nijerya'da silahlı çete üyelerine askeri üniforma ve mühimmat satan asker yakalandı - Son Dakika

Nijerya'da silahlı çete üyelerine askeri üniforma ve mühimmat satan asker yakalandı

05.03.2021 19:15
Nijerya'da silahlı çete üyelerine askeri üniforma ve mühimmat satan asker yakalandı, System.String[]

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine askeri üniforma ve mühimmat satan bir asker yakalandı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine askeri üniforma ve mühimmat satan bir asker yakalandı.

Zamfara Eyaleti Kurmay Başkan Yardımcısı Bashir Maru, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette silahlı çete üyelerine askeri üniforma ve mühimmat satan bir askerin yakalandığını belirtti.

Maru, yakalanan asker hakkında detaylı bilgi vermedi.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, daha önce eyalette artan silahlı saldırıların arkasında bazı askerlerin parmağı olduğunu iddia etmişti.

Kız lisesine düzenlenen saldırı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek, bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Silahlı kişiler, 26 Şubat'ta Zamfara eyaletindeki Jangebe bölgesinde bir kız lisesine saldırı düzenleyerek, 317 öğrenciyi kaçırmış, bu öğrencilerin 279'u 2 Mart'ta kurtarılmıştı.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.

Mühimmat, Saldırı, Nijerya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı çete üyelerine askeri üniforma ve mühimmat satan asker yakalandı - Son Dakika


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