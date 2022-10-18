Nijerya'da silahlı çete üyelerine yardımla suçlanan 80 kişi gözaltına alındı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahı çete üyelerine yardım etmekle suçlanan 80 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Haydutluk ve İlgili Suçların Kovuşturulması Komitesi Başkanı Abdullahi Shinkafi, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerine yardım eden 80 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

Shinkafi, şüphelilerin silahlı çete üyelerine muhbirlik yapma, gıda, ilaç ve üniforma tedarik etmekle suçlandığını kaydetti.

Güvenlik kurumlarının gözaltına alınanların suç faaliyetlerine katılım düzeylerini araştırdığını belirten Shinkafi, "Bazıları, suçlamalarla yüzleşmek üzere zaten mahkemeye sevk edildi." dedi.

Shinkafi, Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) tarafından teröristlerin kampların bombalanmasından sonra eşkıyalık ve adam kaçırma olaylarının yeniden arttığına işaret etti.

Yaklaşık 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Zamfara'da, üç bölgede 14 Eylül'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evlerini terk etmişti.