Nijerya'da silahlı çete üyesi 12 kişi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlenen operasyonda, silahlı çete üyesi 12 kişi öldürüldü.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletine bağlı Rukudawa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonda 12 çete üyesinin öldürüldüğünü, 16'sının yakalandığını, çok sayıda çete üyesinin de yaralı olarak kaçtığını ifade etti.

Operasyonda yüzlerce büyükbaş hayvanın ele geçirildiğini kaydeden Eneche, çetelere ait silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da bulunduğunu söyledi.

Zamfara eyaletinde 2 gün önce silahlı çetelere yönelik hava saldırısında 20 çete üyesi etkisiz hale getirilmişti.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 4 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.