Nijerya'da silahlı çete üyesi 17 kişi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde ordunun düzenlediği operasyonlarda, silahlı çete üyesi oldukları ileri sürülen 17 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, ordu ile Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) iş birliğinde Kaduna eyaletine bağlı Gwagwada bölgesindeki köylere operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Eneche, operasyonlarda 17 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 3 evin ve bir kilisenin hasar gördüğünü aktaran Eneche, "Sivillerde hiçbir can kaybı yaşanmadı. Hasar gören ev ve kilise hükümet tarafından tamir edilecek." dedi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.