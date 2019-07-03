Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
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Nijerya'da silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü

57 dakika önce

Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'da silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü, System.String[]
Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, Zamafara eyaletinde silahlı çete üyelerine karşı "Hadarin Daji" operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Daramola, operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğünü, en az 30 kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:30 Kaynak: AA
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