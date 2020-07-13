Nijerya'da silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeybatısında, çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düzenlenen operasyonda, silahlı çete üyesi 20 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Zamafara eyaletindeki Kagara ormanında silahlı çete üyelerine yönelik hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonda 20 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonda çetelerin kamplarının da imha edildiğini aktaran Eneche, çetelere ait silah ve çok sayıda önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti 4 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.