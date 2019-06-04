Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı çete üyesi 50 kişi yakalandı
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Nijerya'da silahlı çete üyesi 50 kişi yakalandı

54 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 örgüt üyesi yakalandı.

Nijerya'da silahlı çete üyesi 50 kişi yakalandı, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 50 örgüt üyesi yakalandı.
Ebonyi Eyalet Polisi Sözcüsü Loveth Odah, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Ohaozara, Ohaukwu, Ezza ve Afikpo silahlı çete örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlarda 50 çete üyesinin yakalandığını aktaran Odah, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kaçtığını söyledi.
Odah, operasyonlarda çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade ederek, bölgede kaçırılan 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia edildi.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:28 Kaynak: AA
Afrika, Nijerya, Güncel
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