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Nijerya'da silahlı çeteler arasında barış akdi

7 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler aralarındaki çatışmaları bitirecek barış akdine imza atıldı.

Nijerya'da silahlı çeteler arasında barış akdi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçiler aralarındaki çatışmaları bitirecek barış akdine imza atıldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle, yaptığı açıklamada, hükümetin iki grup arasında uzun zamandır devam eden şiddet olaylarını sona erdirmek için taraflarla görüştüğünü belirtti.

İki grubun anlaşarak silahlarını hükümete teslim ettiklerini vurgulayan Matawalle, "Hiçbir lider, kendi bölgesinde güvenlik sorunu yaşanmasını istemez. Bölgede yıllardır çatışmalar nedeniyle yüzlerce kişi öldü ve binlerce kişi yerinden edildi. Bu sorunu bitirmenin zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

Matawalle, iki tarafın liderlerinin güvenliğin tesisi için zaman zaman kendi toplumlarıyla görüşmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyordu.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyordu.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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