Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı

19.08.2022 14:06
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çeteler tarafından rehin alınan 69 kişinin Bauchi eyaletinde kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'da silahlı çeteler tarafından rehin alınan 69 kişinin Bauchi eyaletinde kurtarıldığı bildirildi.

Bauchi Eyaleti Yerel Yönetim Komiseri Abdulrazaq Nuhu Zaki, son zamanlarda silahlı çetelerin, ülkenin farklı eyaletlerinden Bauchi'ye bağlı köylere sızmaya başladığını belirtti.

Zaki, polisin, eyaletin Den ormanında silahlı kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 69 rehineyi kurtardığını kaydetti.

Kurtarılan kişilerin nerelerden geldiklerine ilişkin soruşturmalar yürütüldüğünü aktaran Zaki, "Bu kişiler soruşturmalar bittikten sonra ailelerine teslim edilecek." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Ülkede adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

YORUMLAR
500
Salgın sonrası küresel hayat pahalılığı 5 ülkeyi perişan etti! İçlerinde süper güç bile var Salgın sonrası küresel hayat pahalılığı 5 ülkeyi perişan etti! İçlerinde süper güç bile var Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
12:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed ile görüşecek mi? Ukrayna dönüşü yanıtladı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tarım Kredi' açıklaması: Depoların artırılması talimatı verdim
12:03 İstanbul'da Koreli turisti dolandırmaya çalışan taksici, 70 liralık mesafeden 200 lira istedi! Tepki görünce 150 TL'ye indirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:31:27. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement