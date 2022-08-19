Ülkede adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Salgın sonrası küresel hayat pahalılığı 5 ülkeyi perişan etti! İçlerinde süper güç bile var

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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