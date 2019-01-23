Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 58 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çoban ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerde, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 58 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Clement Abiade, çoban ve çiftçilerin çatıştığı Zamfara eyaletine bağlı Dumburum ve Gando bölgelerinde ordunun silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Abiade, operasyonlarda 58 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek, önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 2 askerin de yaşamını yitirdiğini dile getiren Abiade, silahlı kişilerin kaçırdığı 75 kişinin de kurtarıldığını söyledi.

Nijerya'da geçen yıldan bu yana devam eden çoban ve çiftçilerin çatışması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evlerini terk etmesinden dolayı hükümet çatışma bölgelerindeki önlemlerini artırdı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:48 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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