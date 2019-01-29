Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

10 dakika önce

Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 21 kişi öldürüldü, rehin tutulan 89 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon, System.String[]
Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 21 kişi öldürüldü, rehin tutulan 89 kişi kurtarıldı.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Clement Abiade, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Abiade, operasyonlarda 21 çete üyesinin öldürüldüğünü, 17 kişinin yakalandığını, önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 9 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Abiade, silahlı kişilerin rehin tuttuğu 2'si bebek 89 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Abiade, Zamfara'da birkaç gün önce kaçırılan 6 kişinin halen arandığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:34 Kaynak: AA

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