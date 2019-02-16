Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı kişiler tarafından rehin tutulan 80 kişi kurtarıldı.

Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, ordunun düzenlediği operasyonlarda silahlı kişiler tarafından rehin tutulan 80 kişi kurtarıldı.

Ordu adına açıklama yapan Binbaşı Clement Abiade, Zamfara eyaletindeki Dumburum ormanında silahlı çetelere yönelik hava ve kara operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Abiade, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 80 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 6 silahlı çete üyesinin yakalandığını vurgulayan Abiade, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Dünya
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