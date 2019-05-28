Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
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Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

2 saat önce

Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonlarda en az 20 çete üyesi öldürülürken, 61 kişi yakalandı.

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon, System.String[]
Nijerya ordusunun ülkenin kuzeybatısında silahlı çetelere karşı düzenlediği operasyonlarda en az 20 çete üyesi öldürülürken, 61 kişi yakalandı.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Ibikunle Daramola, yaptığı açıklamada, ordunun Zamfara ve Nasarawa eyaletlerinde silahlı çetelere yönelik "Hadarin Daji" ve "Puff Adder" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Daramola, Zamfara'nın Doumbourou bölgesindeki operasyonda en az 20 kişinin öldürüldüğünü, silahlı çete üyelerinin kaldığı kampın da yok edildiğini belirtti.
Nasarawa eyaletine bağlı 3 bölgede düzenlenen operasyonlarda ise 61 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Daramola, çok sayıda silahlı çete üyesinin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.
Daramola, operasyonlarda çetelere ait çok sayıda motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini vurguladı.
Öte yandan basında çıkan haberlerde operasyonlarda 30 askerin de hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:13 Kaynak: AA
Halkla İlişkiler, Nijerya, Güncel
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