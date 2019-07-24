Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
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Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

55 dakika önce

Nijerya'da ordunun, ülkenin kuzeybatısında çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Zamfara eyaletinde düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 78 kişi öldürüldü, 25 kişi yakalandı.

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon, System.String[]
Nijerya'da ordunun, ülkenin kuzeybatısında çobanlar ve çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Zamfara eyaletinde düzenlediği operasyonlarda silahlı çete üyesi 78 kişi öldürüldü, 25 kişi yakalandı.
Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda Zamfara eyaletine bağlı çeşitli bölgelerde silahlı çete üyelerine karşı "Hadarin Daji" operasyonları yapıldığını belirtti.
Nwachukwu, operasyonlarda 78 çete üyesinin öldürüldüğünü, 25 kişinin yakalandığını ifade etti.
Operasyonlarda çete üyelerinin rehin aldığı en az 50 kişinin kurtarıldığını aktaran Nwachukwu, çok sayıda motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak, saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Nijerya, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:17 Kaynak: AA
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