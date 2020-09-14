Nijerya'da silahlı çetelere yönelik "Sahel Sanity" operasyonu 3 ay uzatıldı - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere yönelik "Sahel Sanity" operasyonunun 3 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin Katsina, Kaduna, Niger ve Zamfara gibi eyaletlerinde aralıkta silahlı çetelere yönelik başlatılan "Sahel Sanity" operasyonunun 3 ay daha uzatıldığını belirtti.

Buratai, operasyonların başlamasının ardından bu bölgelerde düzenlenen silahlı saldırıların azaldığını ifade etti.

Operasyonlarda yüzlerce silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Brutai, "Silahlı çetelerin kaçırdığı yüzlerce kişi de kurtarıldı. Biz bölgede güvenliği sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.