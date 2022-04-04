Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 13 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 13 kişi kurtarıldı

04.04.2022 14:19
Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 13 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 13 kişi operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'nın Delta eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 13 kişi operasyonla kurtarıldı.

Delta Eyaleti Polis Sözcüsü Bright Edafe, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çetelerin dün eyaletin Warri bölgesinde yolcu taşıyan bir otobüse baskın düzenleyerek 13 kişiyi kaçırdığını belirtti.

Edafe, olayın ardından başlatılan kurtarma operasyonunda polis ekiplerinin silahlı çete üyeleriyle çatıştığını ifade etti.

Operasyon sonucunda kaçırılan 13 kişinin kurtarıldığını aktaran Edafe, bir çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını aktardı.

Nijerya'nın kuzeydoğusu yasa dışı silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve öldürme dahil birçok suça karışıyor.

Silahlı saldırıların, ülkenin en güvenli bölgesi kabul edilen kuzeybatı eyaletlerinde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

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Nijerya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 13 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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