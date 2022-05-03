Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 14 rehine kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 14 rehine kurtarıldı

03.05.2022 20:28
Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 14 rehine kurtarıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 14 kişi operasyonla kurtarıldı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 14 kişi operasyonla kurtarıldı.

Niger Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Emmanuel Umar, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Rafi bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Umar, operasyonda çete üyelerinin kaçırdığı, aralarında çocukların da bulunduğu 14 rehinenin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 10 çete üyesinin de etkisiz hale getirildiğini aktaran Umar, çetelere ait 7 motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

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