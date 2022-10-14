Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı

14.10.2022 01:06
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 18 kişi kurtarıldı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 18 kişi kurtarıldı.

Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, yaptığı açıklamada, polisin Gidan Baushe ve Gatakawa köylerinde silahlı çete üyelerini püskürttüğünü bildirdi.

Olayın ardından polisin düzenlediği operasyonlarda, 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden İsa, silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 18 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

İsa, operasyonda, silahlı çete üyelerine ait 5 motosiklet, silah ve mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 18 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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