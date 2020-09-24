Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 20 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 20 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Fankama ve Sabon Layi bölgelerinde, silahlı çete üyelerine yönelik "Sanity Sahel" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 11'i kadın 20 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran John Enenche, önemli sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldıklarına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 20:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 20 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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