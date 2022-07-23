Nijerya'nın kuzeyinde silahlı çeteler nedeniyle büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Çeteler, fidye için insan kaçırma, soygun ve cinayet dahil birçok suça karışıyor.

Operasyonlarda 2 çete elebaşını etkisiz hale getirildiğini aktaran Umar, çok sayıda çete üyesinin de yaralı kaçtığını ifade etti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 22 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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