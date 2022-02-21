Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 32 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'nın Zamfara ve Benue eyaletlerinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 32 kişinin operasyonla kurtarıldığı bildirildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Gurgurawa bölgesinde polisin silahlı çete üyeleriyle çatıştığını belirtti.

Shehu, çatışmada silahlı kişilerin kaçırdığı aralarında 7 aylık bebeğin de bulunduğu 24 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Kurtarılanlardan 10'unun ailelerine teslim edildiğini aktaran Shehu, kalan 14'ünün ise halen polis gözetiminde olduğunu aktardı.

Askerin Benue eyaletine bağlı Guma bölgesinde silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyonlarda da 8 rehine kurtarıldı.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Eyaletlerde, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Son olarak 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Buhari, saldırının ardından bölgeye asker takviyesi yapmış, Zamfara ve komşu eyaletleri "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.