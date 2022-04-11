Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 39 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 39 kişi kurtarıldı

11.04.2022 15:30
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 39 kişi kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 39 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 39 kişi operasyonlarla kurtarıldı.

Zamfara Polis Komiseri Ayuba Elkanah, yaptığı yazılı açıklamada, polisin Zamfara eyaletine bağlı Bungudu ve Maru bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Elkanah, operasyonlarda çoğu kadın 39 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 10 silahlı çete üyesinin yakalandığını aktaran Elkanah, silah, motosiklet ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Elkanah, rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirerek, bu kişilerin Zamfara eyalet hükümetine teslim edildiğini söyledi.

Eyalet, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta yapılan silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evini terk etmişti.

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Batı Afrika, Nijerya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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