Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı

19.08.2022 14:00
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çeteler tarafından rehin alınan 69 kişinin Bauchi eyaletinde kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'da silahlı çeteler tarafından rehin alınan 69 kişinin Bauchi eyaletinde kurtarıldığı bildirildi.

Bauchi Eyaleti Yerel Yönetim Komiseri Abdulrazaq Nuhu Zaki, son zamanlarda silahlı çetelerin, ülkenin farklı eyaletlerinden Bauchi'ye bağlı köylere sızmaya başladığını belirtti.

Zaki, polisin, eyaletin Den ormanında silahlı kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 69 rehineyi kurtardığını kaydetti.

Kurtarılan kişilerin nerelerden geldiklerine ilişkin soruşturmalar yürütüldüğünü aktaran Zaki, "Bu kişiler soruşturmalar bittikten sonra ailelerine teslim edilecek." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı kişiler ve terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya.

Ülkede adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 69 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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