Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi operasyonla kurtarıldı - Son Dakika

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi operasyonla kurtarıldı

17.11.2020 00:39
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi operasyonla kurtarıldı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 9 kişi operasyonla kurtarıldı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çeteler tarafından rehin tutulan 9 kişi operasyonla kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün Kaduna- Abuja kara yolunda kaçırılan 15 kişinin ardından bölgedeki silahlı çetelere yönelik "Thunder Strike" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 9 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonda 2 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 10 kişinin de yakalandığını aktaran Samuel Aruwan, önemli sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Aruwan, bölgede kaçırılan diğer kişileri bulmak için yürütülen operasyonun sürdüğünü de ifade etti.

Ülkede hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını ve hayvanlarını çalmaya çalıştığını öne sürüyor.

Nijerya, Afrika, Abuja, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi operasyonla kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi         
23:47
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı         
23:25
Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi         
23:01
Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı         
22:17
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz         
21:51
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 00:49:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 9 kişi operasyonla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei