Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 65 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin tuttuğu 65 kişi serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 65 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 65 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi. Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Chikun bölgesinde, 31 Ekim'de kaçırılan 65 kişinin serbest bırakıldığını belirtti. Aruwan, serbest kalanların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ailelerine teslim edildiğini aktardı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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