Nijerya'da silahlı çetelerin vurduğu eyalet altın rezervini işlemeye başladı - Son Dakika

Nijerya'da silahlı çetelerin vurduğu eyalet altın rezervini işlemeye başladı

Nijerya'da silahlı çetelerin sıklıkla saldırı düzenlediği Zamfara eyaleti, altın madeninden gelir elde etmeye başladı.

Nijerya'da silahlı çetelerin vurduğu eyalet altın rezervini işlemeye başladı, System.String[]

Nijerya'da silahlı çetelerin sıklıkla saldırı düzenlediği Zamfara eyaleti, altın madeninden gelir elde etmeye başladı.

Zamfara Eyaleti Finans Komiseri Rabiu Garba, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelirleri artırmak için kendi altın rezervlerini çıkarmaya ve bundan kazanmaya başladıklarını belirtti.

Eyalette şu anda 30 kilogramın üzerinde saf altın rezervi olduğunu aktaran Garba, "Bu konuda yatırım yapmaya devam edeceğiz ve böylece diğer ülkeler gibi büyük maden rezervlerine sahip olacağız." dedi.

Garba, altın rezervinin çıkarılmasıyla ilgili eyalet hükümetinin çalışmalara devam edeceğini, gelirlerin ise doğru zamanda kullanılacağını söyledi.

Maden sektöründe reform

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, altın madenciliği alanında atılan adımlarla yılda 500 milyon dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Buhari, bu adımla 250 bin kişiye istihdam sağlanacağını, ülke gelirini çeşitlendireceğini ifade etmişti.

Ülkenin kuzeybatısında artan silahlı çetelerin neden olduğu güvenlik boşluğu, yasa dışı madenciliği artırıyor.

Nijerya ekonomisi, illegal altın madencilik faaliyetleri nedeniyle 2012-2018 yıllarında 3 milyar dolar kaybetti.

Saldırı, Nijerya, Finans, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı çetelerin vurduğu eyalet altın rezervini işlemeye başladı - Son Dakika

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