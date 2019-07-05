Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri hedef aldı: 17 ölü
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Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri hedef aldı: 17 ölü

1 saat önce

Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerce sivillere düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri hedef aldı: 17 ölü, System.String[]
Nijerya'da kimliği belirsiz kişilerce sivillere düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin saldırılarında 17 kişi öldü.
Saldırılar eyaletin Ungwan Rabo, Ungwan Maganda ve Danmusa bölgelerinde düzenlenirken, saldırganlar bir market ve film izleyen gençlerin bulunduğu bir grubu hedef aldı.
Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.
Saldırılar sonrası cenazeleriyle birlikte eyalet valiliği ve emirliğine yürüyen bölge halkı saldırıların engellenmesini istedi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:46 Kaynak: AA
nijerya, Güncel
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