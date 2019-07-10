Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı kişilere operasyon
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Nijerya'da silahlı kişilere operasyon

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos ve Nasarawa eyaletlerinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 158 çete üyesi yakalandı.

Nijerya'da silahlı kişilere operasyon, System.String[]
Nijerya, Afrika, Güncel
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos ve Nasarawa eyaletlerinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda 158 çete üyesi yakalandı.
Lagos polisi adına açıklama yapan Zubairu Muazu, bölgede silahlı çetelere yönelik operasyonda 100 silahlı kişinin yakalandığını belirtti.
Nasarawa Eyalet Polisi Sözcüsü Bola Longe ise eyaletin Karu, Masaka ve Mararaba bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 58 çete üyesinin yakalandığını, çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını bildirdi.
Longe, operasyonlarda çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
Nasarawa bölgesi zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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