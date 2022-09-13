Nijerya'da senatörün konvoyuna yönelik saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da senatörün konvoyuna yönelik saldırıda 5 kişi öldü

13.09.2022 16:08
Nijerya'da senatörün konvoyuna yönelik saldırıda 5 kişi öldü

Nijerya'da silahlı kişilerin, Güney Anambra Senatörü Ifeanyi Ubah'ın konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı kişilerin, Güney Anambra Senatörü Ifeanyi Ubah'ın konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Njikoka bölgesinde Senatör Ubah'ın konvoyuna ateş açtığını belirtti.

İkenga, saldırıda 2 polisin ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında alındığını aktaran İkenga, "Saldırıya ilişkin henüz kimse yakalanmadı ancak şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da senatörün konvoyuna yönelik saldırıda 5 kişi öldü - Son Dakika
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