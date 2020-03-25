Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 13 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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Nijerya'da silahlı kişilerin kaçırdığı 13 kişi kurtarıldı
7 saat önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 13 kişi operasyonla kurtarıldı.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, silahlı çete üyelerinin kaçırdığı 13 kişi operasyonla kurtarıldı.
Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basına yaptığı açıklamada, Kankara köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 13 kişinin kurtarıldığını ifade eden Onyeuko, 26 silahlı çete üyesinin de öldürüldüğünü ifade etti.
Onyeuko, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.
Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:50 Kaynak: AA
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