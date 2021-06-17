Nijerya'da silahlı kişilerin kız kolejine düzenlediği saldırıda en az 30 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde silahlı kişilerin bir kız kolejine düzenlediği saldırıda en az 30 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan habere göre, adını vermek istemeyen bir öğretmen, motosikletli silahlı kişilerin Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Koleji'ne saldırı düzenlendiğini belirtti.

Öğretmen, saldırıda aralarında 3 öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu en az 30 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Öte yandan, saldırıda okuldaki güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletindeki Salihu Tanko Medresesi'nde düzenlediği saldırıda 136 öğrenci kaçırmıştı.

Nijerya okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.